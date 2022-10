Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Waffenfund bei einer Durchsuchung in Jever

Jever (ots)

Am Freitag, den 14.10.2022 wurde in den Vormittagsstunden in der großen Wasserpfortstraße in Jever eine Wohnung durchsucht. Nachdem der Polizei mitgeteilt wurde, dass sich mehrere Waffen, unter anderem Schusswaffen, in den Räumlichkeiten der Adresse befinden sollen, wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt.

Die Polizei konnten neben einem Sportbogen, einem japanischen Schwert, einer Machete, einer Schreckschusspistole, einer defekten Langwaffe und einer Armbrust noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel beschlagnahmen.

Gegen den 38-jährigen Jeveraner wurden Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Waffen- und dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell