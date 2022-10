Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Jever

Jever (ots)

Am 13.10.2022 um 05:55 Uhr kam es auf der Schützenhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 55-jähriger Wangerländer befuhr mit seinem Pkw die Schützenhofstraße aus Richtung Rahrdum kommend in Richtung stadtauswärts. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Bepflanzung. Dieser Aufprall führte dazu, dass das Fahrzeug zur Seite geschleudert wurde und sich überschlug. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Dementsprechend wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

