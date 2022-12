POL-EN: Ennepetal- Einbrecher nutzen Leiter als Einstieg

Wetter (ots) - Am 1. Weihnachtsfeiertag verschafften sich Unbekannte zwischen 14:00 Uhr und 23:00 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus am Hohen Stück. Sie hebelten ein Fenster auf und kletterten in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten das 1.Obergeschoss des Hauses und flüchteten unerkannt. Ob sie Beute erlangten, ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

