POL-EN: Sprockhövel- Einbrüche in Hidding- und Haßlinghausen

Gevelsberg. (ots) - Am 24.12.2022, in dem Zeitraum von 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das rückwärtige Wintergartenfenster eines Einfamilienhauses in der Haßlinghauser Straße auf und durchwühlten die Erdgeschoßwohnung des Hauses. Nach der Tatausführung flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unbekannt. Rückfragen bitte an: ...

