Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Überschlagenes Fahrzeug

Fulda (ots)

Erstmeldungseingang 07.09 Uhr: In Höhe Neuenstein A7 Kirchheimer Dreieck in FR Nord bei km 361 Fahrzeug in Böschung gefahren und überschlagen.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

