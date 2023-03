Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 16-Jähriger bei versuchtem Raub verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 16-Jähriger am Donnerstagmorgen, 16. März 2023, in Schalke von unbekannten Räubern bedroht und verletzt wurde. Der Gelsenkirchener befand sich um 7.55 Uhr an der Bahn-Haltestelle Leipziger Straße, wo er von drei Unbekannten angesprochen wurde. Als er ihnen weder Zigaretten noch Bargeld aushändigte, bedrohte einer der Täter den 16-Jährigen mit einem Messer, während ihn ein anderer trat, zu Boden drückte und dadurch verletzte. Anschließend entfernte sich das Trio. Die Polizei sucht nun nach den Unbekannten. Alle drei sind etwa 18 Jahre alt, einer der Gesuchten hat eine korpulente Statur und trug neben einer FFP2-Maske eine weiße Kappe. Der zweite Tatverdächtige hatte ebenfalls eine Atemschutzmaske angelegt und war komplett in weiß gekleidet. Zu dem dritten Beteiligten liegen keine näheren Angaben vor. Hinweise zu den Flüchtigen bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7552 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Der verletzte Jugendliche wollte im Anschluss selbstständig einen Arzt aufsuchen.

