Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher an Bushaltestelle verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am Donnerstagabend, 16. März 2023, in der Altstadt von anderen Jugendlichen angegangen und verletzt. Gegen 22.40 Uhr stand der Gelsenkirchener an einem Baum an der Bushaltestelle "Musiktheater". Drei Jugendliche kamen ihm in diesem Moment entgegen und sprachen ihn zunächst an. Anschließend warf einer aus dem Trio mit einem Gegenstand in Richtung des 17-Jährigen und verletzte diesen dadurch leicht. Als nächstes lief ein weiterer aus dem Trio auf den Jugendlichen zu und verletzte ihn mit einem spitzen Gegenstand. Danach flüchteten die drei Unbekannten in Richtung Rolandstraße/Schalker Straße. Der 17-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Tatverdächtigen waren allesamt männlich. Einer von ihnen war etwa 16 bis 17 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare und trug ein schwarzes Oberteil. Der zweite aus der Gruppe hatte sein Gesicht maskiert, möglicherweise mit einem T-Shirt in weiß und blau. Der dritte war etwa 20 Jahre alt, hatte schwarze Haare mit einem Boxerschnitt und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine Jeans.

Die Polizei bittet hinsichtlich der Tatverdächtigen um Zeugenhinweise. Diese bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

