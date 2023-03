Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall in Buer - Beteiligte und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem dreirädrigen Motorroller am Donnerstag, 16. März 2023, in Buer sucht die Polizei sowohl Beteiligte als auch Zeugen. Ein 30-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Motorroller gegen 5.15 Uhr auf der Breddestraße in Richtung Polizeipräsidium. In Höhe der Hausnummer 15 fuhr eine bislang unbekannte Person unvermittelt mit einem Fahrrad aus einer Grundstückausfahrt auf die Breddestraße, querte die Fahrbahn des Gelsenkircheners und fuhr in Richtung Innenstadt weiter. Der 30-Jährige stürzte auf der Straße und verletzte sich leicht. Die Fahrradfahrerin oder der Fahrradfahrer trug eine auffallend bunte Jacke. Das Fahrrad sei grau oder schwarz gewesen. Die Polizei bittet die Unfallbeteiligte oder den Unfallbeteiligten, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden, und sucht außerdem Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6221 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell