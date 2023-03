Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit Straßenbahn in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn und zwei Autos kam es am Mittwoch, 15. März 2023, in der Feldmark. Die Straßenbahn der Linie 107 fuhr gegen 5.30 Uhr auf der Feldmarkstraße in Richtung Essener Hauptbahnhof. Zur gleichen Zeit fuhren ein 37-jähriger Essener und ein 68-jähriger Gelsenkirchener die Hans-Böckler-Allee in Richtung Kurfürstenstraße und wollten dazu die Feldmarkstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Straßenbahn mit den beiden Autos. Durch die Kollision verletzte sich ein Fahrgast in der Bahn leicht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

