POL-GE: Polizei fasst Tatverdächtige nach Raub

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub in Bismarck am Mittwoch, 15. März 2023, hat die Polizei kurz nach der Tat zwei Verdächtige aufgegriffen. Die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungen werden beschuldigt, gegen 17.15 Uhr einen 15-jährigen Gelsenkirchener an der Münsterstraße festgehalten und beraubt zu haben. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit erbeutetem Bargeld sowie kabellosen Kopfhörern in einer Gruppe. Alarmierte Polizeibeamte trafen kurz darauf am Goldbergplatz in Buer auf die Tatverdächtigen und nahmen sie mit zur Wache. Die bei ihnen aufgefunden Kopfhörer erhielt der 15-Jährige zurück. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Jungen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

