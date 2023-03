Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall in der Altstadt - Beteiligte und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Altstadt am Dienstag, 14. März 2023, sucht die Polizei nach einer Beteiligten oder einem Beteiligten sowie nach weiteren Zeugen. Eine Fahrerin oder ein Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges beschädigte zwischen 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr zwei geparkte Autos auf der Luitpoldstraße in Höhe der Hausnummer 5 mit Fahrtrichtung Innenstadt. Die beiden Fahrzeuge wurden jeweils massiv auf der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei bittet die Unfallbeteiligte oder den Unfallbeteiligten, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden, und sucht außerdem Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6228 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell