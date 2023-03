POL-GE: Fahrerin von E-Scooter schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstagnachmittag, 11. März 2023, meldete sich eine 86 Jahre alte Frau bei der Polizei nach einem Unfall am Tag davor. Den Beamten gegenüber gab sie an, am Freitag, 10. März 2023, gegen 18 Uhr an der Haltestelle Neuhüller Straße im Stadtteil Bulmke-Hüllen in Höhe eines Lebensmittelgeschäftes an einer Haltestelle einen Bus verlassen zu ...

mehr