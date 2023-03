Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 86-Jährige bei Unfall schwer verletzt/Verursacher flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag, 11. März 2023, meldete sich eine 86 Jahre alte Frau bei der Polizei nach einem Unfall am Tag davor. Den Beamten gegenüber gab sie an, am Freitag, 10. März 2023, gegen 18 Uhr an der Haltestelle Neuhüller Straße im Stadtteil Bulmke-Hüllen in Höhe eines Lebensmittelgeschäftes an einer Haltestelle einen Bus verlassen zu haben. Kurz darauf sei sie von einem rangierenden weißen Fahrzeug angefahren und mitgeschliffen worden. Danach habe sie ihre Söhne angerufen, die einen Rettungswagen alarmierten. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das sie am Tag darauf wieder verlassen konnte. Weitere Angaben zu dem Unfallhergang konnte die Frau nicht machen. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und bittet insbesondere den Fahrer eines weißen Kombis, sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6230 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell