Polizei Köln

POL-K: 230105-2-K Zeugensuche nach Auseinandersetzung mit mehreren Personen in der Weidengasse - Zeugensuche

Köln (ots)

Im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen am Neujahrsmorgen (1. Januar) vor einem Café in der Weidengasse, sucht die Polizei drei beteiligte Männer sowie Zeugen des Geschehens. Gegen 6.30 Uhr sollen sich die Männer auf der Weidengasse, in der Nähe des Hansarings, geschlagen haben. Als ein 56-jähriger Mann schlichten wollte, erlitt er einen Herzinfarkt und brach zusammen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und werten derzeit das Videomaterial aus. Hinweise nehmen sie unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

