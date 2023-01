POL-K: 230104-5-K Führerschein und Auto nach mutmaßlichen Einzelrennen in Köln-Urbach beschlagnahmt

Köln (ots) - Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Nacht auf Mittwoch (4. Januar) an einer Turnhalle in der Ophovener Straße in Leverkusen-Schlebusch sucht die Polizei Zeugen. Bei dem Feuer gegen 22.30 Uhr wurde das Gebäude, das aktuell renoviert wird, vollständig zerstört. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 gehen nach derzeitigem Stand davon aus, ...

mehr