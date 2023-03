POL-GE: Verdacht auf volksverhetzende Parolen/Staatsschutz ermittelt

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Geldinstitut in Bulmke-Hüllen am Montag, 13. März 2023, Zeugen. Unbekannte verschafften sich gegen 3.15 Uhr unerlaubt Zutritt zu der Bank an der Wanner Straße und beschädigten eine Fensterscheibe im Erdgeschoss. Es wurden zahlreiche Schließfächer aufgebrochen und durchwühlt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. ...

