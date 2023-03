Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Geldinstitut

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen, 15. März 2023, in ein Geldinstitut in Erle eingebrochen. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst zur Cranger Straße alarmiert. Zuvor hatten die Unbekannten die Postfächer der Filiale durchsucht. Vor Ort gab ein 37-jähriger Anwohner gegenüber den eingetroffenen Beamten an, dass er zur Tatzeit zwei Männer vor dem Geldinstitut beobachtet habe. Beide seien schwarz gekleidet gewesen, einer trug eine kurze Jacke und einen roten Kapuzenpulli, der andere einen langen Mantel sowie einen weißen Kapuzenpulli.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zur Tat geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell