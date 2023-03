Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Angriff auf 17-Jährige gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem eine 17-Jährige in der Nacht zum Mittwoch, 15. März 2023, tätlich angegriffen worden ist, sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen und Zeugen des Vorfalls in Ückendorf. Der alarmierten Polizei gegenüber gab die Gelsenkirchenerin an, dass sie um 0.07 Uhr auf einem Verbindungsweg der Rheinelbestraße unterwegs war. Dort wurde sie von zwei unbekannten Männern angesprochen und in Höhe des Wissenschaftsparks angegriffen. Die 17-Jährige wehrte sich und konnte flüchten. Die beiden Gesuchten sind etwa 1,85 Meter groß, haben eine kräftige Statur und waren dunkel gekleidet. Einer der beiden trug zudem ein rotes Halstuch. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

