POL-GE: Streife auf zwei Rädern in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines Fahrradaktionstages haben Polizeibeamte am Montag, 13. März 2023, im gesamten Stadtgebiet mit ihren Rädern Präsenz gezeigt und Verkehrsverstöße geahndet. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr wurden so insgesamt 66 km zurücklegt und mehrere Stadtteile bestreift. Bei 34 Verkehrskontrollen und vier weiteren Personenkontrollen wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgehalten. Gegen zwei Fahrzeugführer wurde jeweils eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, weil bei ihnen der Verdacht bestand, dass sie Rauschmittel konsumiert hatten. Ein Arzt entnahm ihnen auf der Wache jeweils eine Blutprobe und die Beamten untersagten ihnen die Weiterfahrt. Des Weiteren wurden Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die unerlaubte Nutzung des Smartphones während der Fahrt festgestellt. In zwei Fällen wurden Verwarngelder bei Verkehrsteilnehmern erhoben, welche im Auto beförderte Kinder nicht vorschriftsgemäß gesichert hatten. Außerdem stellten die Fahrradpolizisten sieben Gurtverstöße fest und ahndeten sie. Zudem wurden beispielsweise der Rotlichtverstoß eines Radfahrers und eines Fußgängers sowie drei Verstöße gegen das Halteverbot geahndet. Insgesamt nahmen die Beamten 24 Verkehrsverstöße auf. In zahlreichen Gesprächen fanden die Beamten den direkten Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern und nutzten die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch.

