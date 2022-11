Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Neuhof (LK Vorpommern-Rügen)

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 09.11.2022, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich in Neuhof ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 21-Jähriger mit einem VW Caddy die Gemeindestraße aus Richtung Petersdorf kommend in Richtung Ribnitz-Damgarten. Auf Höhe der Ortslage Neuhof wich er mit seinem Fahrzeug einem Reh aus, um einen Zusammenstoß mit diesem zu verhindern. Infolge des Ausweichmanövers kam der Caddy nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Fahrbahnnebenanlage und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der deutsche Fahrzeugführer und seine 22-jährige deutsche Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mittels RTW zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Rostocker Klinikum verbracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

