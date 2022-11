POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der L 26 zwischen Poggendorf und Kandelin

BAB 20, AS Strasburg (ots) - Am 09.11.2022 um 07:57 Uhr wurde dem Notruf der Polizei ein in auffälliger Weise fahrender Lkw mitgeteilt, welcher die BAB 20 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Fahrtrichtung Berlin/Stettin befährt. Der Lkw, bei dem es sich um eine Sattelzugmaschine mit Auflieger handelte, konnte ...

mehr