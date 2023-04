Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmiererei - Einbrüche - Gefährliche Körperverletzung - Autokennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Farbschmiererei

Bad Hersfeld. Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Samstag (01.04.) in der Straße "Unter der Stiegel" im Stadtteil Petersberg eine Garage im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses mit Farbe. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kellerraum

Philippsthal. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (01.04.) in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Weidenrain" ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsau. Am Samstag (01.04.), zwischen 15.25 Uhr und 22.45 Uhr, brachen Unbekannte in der Friedloser Straße im Ortsteil Mecklar in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. In der Wallengasse brachen Unbekannte zwischen Samstagabend (01.04.) und Sonntagabend (02.04.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter hebelten zunächst die Hauseingangstür und dann die Tür zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Es kam zu 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Sonntag (02.04.), gegen 1.20 Uhr, kam es in der Straße "Im Stift" zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fragte dort ein 24-jähriger Mann aus Bad Hersfeld eine ihm unbekannte männliche Person nach Feuer. Der Unbekannte griff ihn daraufhin unmittelbar an. Laut Zeugen kamen noch weitere fünf bis sieben unbekannte Personen dazu, die den mittlerweile am Boden liegenden Geschädigten ebenfalls schlugen und traten. Erst nachdem Zeugen zur Hilfe eilten, ließen die Unbekannten vom 24-Jährigen ab und flüchteten zum Teil auf Scootern, einem Fahrrad und zu Fuß vom Tatort in Richtung Innenstadt. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass einer eine rote Jogginghose und ein weiterer einen grünen Hoodie getragen haben soll.

Der 24-Jährige wurde durch die Tat verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen zwischen Samstagabend (01.04.) und Sonntagabend (02.04.) das vordere amtliche Kennzeichen HEF-K 104 von einem schwarzen Audi A4. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Burggasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell