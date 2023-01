POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) - Die Geschädigte stellte ihren weißen BMW 118 i, am Donnerstag, den 29.12.2022, gegen 16.20 Uhr, in der Koblenzer Straße in Bingen in Höhe der Hausnummer 19, in Längsaufstellung ab. Am 02.01.2023 stellte sie einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Zurzeit liegen keine Hinweise über den möglichen Unfallverursacher vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: ...

mehr