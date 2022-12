LPI-SHL: Holzspalter gestohlen

Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag gewaltsam Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Werra-Aue in Eisfeld. Hier nahmen sie ein älteres Fahrrad an sich und konnten das Wohnhaus unbemerkt mit ihrer Beute verlassen. Der Entwendungsschaden wird mit ca. 300 Euro beziffert. Es handelt sich um ein weißes Herrenrad der Marke Bulls, Modell: King Cobra. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den ...

mehr