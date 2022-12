LPI-SHL: Auf frischer Tat ertappt

Meiningen (ots) - Bislang unbekannter Täter verschafften sich am Dienstag gewaltsam Zutritt in eine leerstehende Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Mauergasse in Meiningen. Im Bad öffeneten sie sämtlich Wasserhähne und setzten somit diese Wohnung und die darunterliegende Wohneinheit unter Wasser. Auch der im Haus befindliche Friseurladen hatte am nächsten Tag einen Wasserschaden zu beklagen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr. ...

mehr