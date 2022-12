LPI-SHL: Auto kracht gegen Hauswand

Hildburghausen (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag entwendeten derzeit noch unbekannte Diebe einen Toilettenwagen im Wert ca. 30.000 Euro. Die mobile Toilette war auf einem Grundstück in der Schleusinger Straße in Hildburghausen abgestellt. Zudem entwendeten die Unbekannten das Kennzeichen eines ebenfalls auf dem Hof abgestellten Anhängers. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe ein Zugfahrzeug zum Abtransport genutzt haben müssen. ...

