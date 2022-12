Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung

Suhl (ots)

Mittwochnacht (07.12.2022) gegen 01:30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Erstaufnahmeeinrichtung auf den Suhler Friedberg gerufen. Noch vor Eintreffen der Kameraden wurden zudem durch Unbekannte mehrere Feuerlöscher auf den Fluren eines Gebäudes entleert. Das Gebäude wurde evakuiert. Während des Feuerwehreinsatzes mussten alle ca. 500 Bewohner vor dem Gebäude warten. Die Feuerwehr überprüfte das Objekt und setzte den Brandmelder, der mutwillig ausgelöst worden war, zurück. Die Bewohner konnten nach etwa einer halben Stunde zurück in die Unterkunft. Einige wenige hielten sich jedoch weiterhin im Außenbereich auf und gerieten zunächst verbal aneinander. Das Wortgefecht steigerte sich in eine handfeste Auseinandersetzung. Die in der Erstaufnahmeeinrichtung eingesetzten Polizeibeamten versuchten die Lage zu beruhigen. Ein Mann ergriff eine Metallstange, die er am Boden fand und lief in Richtung der Polizisten. Diese konnten ihn mit Einsatz des Pfeffersprays zum Niederlegen der Stange bewegen. Weitere Unterstützungskräfte aus verschiedenen Dienststellen kamen in die Weidbergstraße und nach etwa einer Stunde war die Situation vor Ort wieder beruhigt. Der ebenfalls anwesende Leiter der Einrichtung konnte noch in der Nacht die räumliche Trennung der Streitparteien realisieren. Zwei Männer wurden bei den Auseinandersetzungen leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Polizist erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern gegenwärtig an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell