Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 23.00 Uhr befuhr eine bis dahin unbekannte Person die Marienstraße von Richtung Frauenplan in Richtung Wartburgallee und beabsichtigte in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Dabei kollidierte der Fahrzeugführer mit einem dort geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß wurde dieser PKW auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 6.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten im Zuge der Ermittlungen einen 48 Jahre alten Mann als Unfallverursacher bekannt machen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

