Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Gangelt (ots)

Ein 19 Jahre alter Heinsberger befuhr am 11. November (Freitag), gegen 18.30 Uhr, mit seinem Pkw die Sittarder Straße aus Fahrtrichtung Heinrich-Josef-Otten-Straße kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. In Höhe des Don-Bosco-Weges querte aus Sicht des PKW-Fahrers ein 21-jähriger Gangelter mit seinem Fahrrad die Fahrbahn. Bei dem Zusammenstoß zwischen PKW und Rad zog sich der Velofahrer schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

