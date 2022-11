Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 314 vom 13.11.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven-Ratheim - E-Bikes aus Garage entwendet

Zwischen dem 11.11.2022, 10.15 Uhr und dem 12.11.2022, 12.00 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam das Garagentor eines Hauses an der Schadestraße und entwendeten zwei E-Bikes der Marke "Batavus". Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort.

Hückelhoven-Kleingladbach - Diebstahl aus Transporter

Auf unbekannte Weise öffneten Diebe die Seitentür eines am Schellberg abgestellten Transporters Mercedes Sprinter und entwendeten diverse Werkzeuge der Marke "Hilti". Die Tat geschah zwischen dem 11.11.2022, 15.00 Uhr und dem 12.11.2022, 08:15 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Sprinter.

Hückelhoven-Ratheim - BMW entwendet

Ein auf der Meurerstraße abgestellter BMW wurde zwischen dem 11.11.2022, 23:20 Uhr und dem 12.11.2022, 08.00 Uhr von Unbekannten entwendet. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein Mobiltelefon, ein iPad sowie Personaldokumente.

Geilenkirchen - Einbruch in Wohnung

Nachdem unbekannte Täter sich Zugang zu einer Garage verschafft hatten, brachen sie anschließend von dort eine Kellertür auf und drangen in ein Wohnhaus an der Scheidehecke ein. Es wurde Bargeld sowie ein Ring entwendet. Die Tat wird auf den Zeitraum vom 11.11.2022, 15.00 Uhr bis 12.11.2022, 16.00 Uhr eingegrenzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Verkehrsdelikte/Verkehrsstraftaten

Selfkant-Saeffelen - Fahrzeugführer schläft alkoholisiert ein

Gegen 02.00 Uhr des 12.11.2022 fiel ein außerhalb der geschlossenen Ortschaft Saeffelen abgestellter Pkw der Marke Ford auf der Kreisstraße 5 auf. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten eine deutliche Alkoholisierung des schlafenden 26 Jahre alten Fahrzeugführers fest. Zudem hatte das Fahrzeug erhebliche Unfallschäden. Dem Mann mit Wohnort im Selfkant wurde ein Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wird beim Verkehrskommissariat in Heinsberg geführt. Die Ermittlungen zum Unfallort dauern an. Hinweise nimmt die Polizei des Kreises Heinsberg unter der Rufnummer 02452 / 920-0 entgegen.

Übach-Palenberg - Unter Drogeneinfluss mit dem Krad unterwegs

Um die Mittagszeit des 12.11.2022 kontrollierte eine Polizeistreife den Führer eines Krades Peugeot auf der Friedrich-Ebert-Straße. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 51-Jährige mit Wohnsitz in den Niederlanden unter Drogeneinfluss stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

