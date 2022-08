Polizei Bonn

POL-BN: Nach Streit in Bonner Rheinaue: Polizei sucht Radfahrer

Bonn (ots)

Am Freitag, 29.07.2022, waren nach Zeugenangaben gegen 18 Uhr in der Bonner Rheinaue eine Frau und ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in Streit geraten. Anlass soll der freilaufende Hund des Radfahrers gewesen sein, der den am Ententeich lebenden Nutrias sowie der Frau zu nahe gekommen sein soll.

Im Zuge dieser verbalen Auseinandersetzung, die nach Zeugenangaben in englischer Sprache geführt wurde, soll die Frau auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Der Radfahrer hatte sich vor Eintreffen der herbeigerufenen Polizei mit seinem Hund entfernt. Die Verdächtige wurde von der Polizei angetroffen, ein Messer sichergestellt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 36 haben die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bedrohung aufgenommen. Sie bitten den Radfahrer sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder per Email an KK36.Bonn@polizei.nrw.de mit der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell