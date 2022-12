Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung auf dem Suhler Friedberg

Suhl (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwoch kurz vor Mitternacht in der Erstaufnahmeeinrichtung. Ersten Erkenntnissen nach gerieten zwei Männer in Streit und schlugen sich gegenseitig. Während der Schlichtungshandlung durch die dort eingestezten Beamten entwickelten sich tumultartige Szenen und Solidarisierungseffekte. Dabei kam es zum Angriff gegen einen Polizeibeamten, der mit Pfefferspray abgewehrt werden konnten. Zeitgleich wurde zudem in zwei Häusern der Brandmelder ausgelöst. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich tatsächlich ein Feuer entwickelte, mussten die Gebäude evakuiert werden. Nunmehr kam es innerhalb einer Gruppe von etwa 100 Personen, die sich vor dem Haus befanden, zu weiteren zum Teil tätlichen Auseinandersetzungen. Mit Unterstützungskräften aus Hildburghausen, Meiningen, von der Autobahnpolizeistation und aus Gera konnte die Lage schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Drei Männer wurden in Gewahrsam genommen. Nachdem die Kameraden der Feuerwehr die Gebäude überprüft hatten und kein Brand festgestellt werden konnten, durften die restlichen Bewohner zurück in ihre Zimmer. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen dauern gegenwärtig an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell