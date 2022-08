Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Baindt (ots)

Am Sonntagabend, etwa gegen 19.25 Uhr befuhr eine 60-jährige Daihatsu-Fahrerin die L 284 von Baindt in Richtung Mochenwangen. Bei Merkenmoos kommt sie aus bislang ungeklärter Ursache aufs Bankett, anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der Pkw kam auf der rechten Fahrzeugseite auf einer Wiese zum Liegen. Beim Unfall wurde die Pkw-Lenkerin im Fahrzeug eingeklemmt und mit dem Rettungsdienst nach der Bergung durch die Feuerwehr in die Oberschwabenklink nach Ravensburg verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro. Der Sachschaden an einem Weidezaun und am Flurstück wird auf 300.- Euro geschätzt. Die FFW Weingarten und FFW Baindt war mit 34 Wehrleuten und acht Fahrzeugen vor Ort. Neben vier Rettungswagen war auch ein Notarzt an der Unfallstelle. Die L284 war für die Dauer der Bergung sowie der Unfallaufnahme bis 20:52 Uhr vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell