Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg

Sigmaringen

Gebäudebrand durch E-Bike Akku

Am Samstag gegen 15.00 Uhr wurde ein Gebäudebrand in der Bittelschießstraße in Sigmaringen gemeldet. Der Brand wurde durch den Ladevorgang eines E-Bike Akku`s ausgelöst. Etwa gegen 13.00 Uhr hatte der Geschädigte sein E-Bike in der Garage zum Laden angeschlossen, wobei es schließlich gegen 15.00 Uhr zum Brand kam. In der Garage wurde mehrere Gartengeräte, die Garage selbst und das Haus leicht in Mittleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf ca. 16.000.- Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Für die Löschmaßnahmen waren vier Löschfahrzeuge und 25 Feuerwehrleute der FFW Sigmaringen vor Ort. Auch ein Rettungswagen war vorsorglich am Brandort.

Pfullendorf

Opel beschädigt

In der Zeit von Freitag 14.30 Uhr bis Samstag, 10.19 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Hotels in der Franz-Xaver-Heilig-Straße in Pfullendorf abgestellter weißer Opel Corsa beschädigt. Unbekannte Täterschaft zerstörte mutwillig das rechte Rücklicht des Opels. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 200.- Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter 07552 2016-0 entgegen.

