Leutkirch / BAB 96

Unfall durch starken Regen

Aufgrund starken Regens und nicht angepasster Geschwindigkeit kam es am Samstag etwa gegen 15.52 Uhr auf der BAB 96 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 42-jährige BMW-Fahrer befuhr die BAB 96 in Richtung Memmingen und verlor die Kontrolle durch Aquaplaning über sein Fahrzeug. Auf einer Länge von 140 Metern prallte er zweimal gegen die Mittelleitplanke. Hierbei entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000.- Euro. Der 42-jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wangen verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die BAB 96 nur einspurig befahrbar, so dass sich ein erheblicher Rückstau bis gegen 17.06 Uhr bildete.

Ravensburg

Unfallflucht

Am Samstag in der Zeit zwischen 06.30 Uhr bis 06.46 Uhr befuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem silbernen Mazda mit polnischem Kennzeichen die Jahnstraße in Ravensburg in Fahrtrichtung Friedrichshafen und kollidierte mit einer erhöhten Fußgängerfurt vor Gebäude mit der Nr. 80. Wenige hundert Meter weiter, auf Höhe der Jahnstraße 94 stellte der Fahrzeugführer den Mazda auf dem Gehweg ab und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf ca. 5000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Ravensburg unter 0751 803-3333 entgegen.

Ravensburg

Verkehrsteilnehmer fährt Schlangenlinien

Am Samstag etwa gegen 15.31 Uhr meldet eine Zeugin einen vor ihr in Schlangenlinien fahrenden VW Passat auf der Meersburger Straße in Ravensburg. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Uferstraße stellten die Beamten des Polizeireviers Ravensburg bei dem 46-jährigen polnischen Fahrzeugführer ein Promillegehalt von umgerechnet über drei Promille fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde einbehalten.

