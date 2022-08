Polizeipräsidium Ravensburg

Überlingen

Mann filmt unerlaubt in der Therme

Am Samstag, gegen 22.30 Uhr wurde ein 32-jährigen Mann in der Therme in Überlingen dabei erwischt, wie er über die Umkleidewände andere Personen mit seinem Handy filmte. Einige Zeugen stellten den Mann und übergaben ihn schließlich den informierten Beamten. Weitere Zeugen oder Geschädigte welche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Überlingen unter 07551 804-0 zu melden.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 12.55 Uhr befährt eine 73-jähriger Skoda-Fahrer die Keplerstraße in Friedrichshafen. An der Kreuzung zur Maybachstraße, bei der die Ampel ausgeschaltet ist, missachtet er die Vorfahrt einer 52-jährigen Mercedes-Fahrerin. Es kommt zur Kollision, wodurch der Mercedes um 180 Grad gedreht wird. Am Skoda entsteht ein Sachschaden von etwa 15.000.- Euro, am Mercedes etwa 8000.- Euro. Verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Mann randaliert auf Weinfest

Die Security beim Weinfest in Meckenbeuren verweigerte einem 43-jährigen Mann am Sonntag etwa gegen 01.20 Uhr aufgrund seines aggressiven Verhaltens den Zutritt zum Festgelände. Von den verständigten Beamten des Polizeipostens Meckenbeuren wurde dem alkoholisierten Mann schließlich der Platzverweis und der Gewahrsam angedroht. Mit dieser Maßnahme war der Mann nicht einverstanden und schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht. Durch mehrere Beamte wurde die renitente Person schließlich überwältigt und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und in die Gewahrsamseinrichtung nach Friedrichshafen verbracht. Auch während der Fahrt verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und trat mit den Füßen gegen die Polizeibeamten. Er wird nun wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht. Ein Beamter wurde leicht verletzt und musste den Dienst beenden.

