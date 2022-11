Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein grünes Hollandrad der Marke "Kalkhoff" ist am Donnerstag am Bückeburger Bahnhof in der Zeit von 05.45 bis 17.45 Uhr gestohlen worden. Das Zweirad war am Fahrradständer angeschlossen.

Das Fahrrad hat schwarze Schutzbleche und einen mit Tapeband geklebten Sattel.

Der Geschädigte beziffert den Schaden auf ca. 100 Euro.

