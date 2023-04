POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 66-jähriger Klaus-Dieter Franz B. vermisst

Fulda (ots) - Fulda. In der Nacht auf Freitag (31.03.) beschädigten Unbekannte ein Kunstwerk namens "Alltagsmenschen" vor einer Kirche in der Löherstraße. Hierdurch entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe an mehreren Figuren. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder ...

