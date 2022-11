BPOL-F: Reisende am Bahnhofsvorplatz belästigt und angegriffen

Frankfurt am Main (ots) - Ein noch unbekannter Mann, der am Sonntag in den Gleisen zwischen den Bahnhöfen Frankfurt am Main Stadion und Frankfurt-Flughafen spazieren ging, hat für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Gegen 17 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung eines Lokführers ein, dass eine männliche Person durch die dortigen Gleise spazieren würde. Aufgrund der Meldung wurden die ...

mehr