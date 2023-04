Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Bus - Nach Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Brand von Bus

Alheim. Unbekannte schlugen am Montagabend (03.04.), gegen 23.40 Uhr, ein Fenster einer Einstiegstür eines Omnibusses auf einem Parkplatz in der Borngasse ein. Anschließend entzündeten die Täter Papier im Eingangsbereich des Fahrzeugs und flüchteten schließlich fußläufig in Richtung Ortsmitte Heinebach. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Flammen frühzeitig, informierte die Rettungskräfte und löschte das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte fast vollständig. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich bei den Unbekannten um mindestens zwei Männer jüngeren Alters, welche jeweils eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke mit weißer Kapuze trugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Bebra. Am Montagabend (03.04.) kam es in einer Tankstelle in der Hersfelder Straße zu einem Raub. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen kurz vor 22 Uhr den Verkaufsraum und forderte den Kassierer unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe dazu auf, ihm Geld aus der Kasse auszuhändigen. Als der Tankstellenmitarbeiter der Aufforderung nicht nachkam, griff der Unbekannte sich mehrere Packungen E-Zigaretten der Marke "Elfbar 600" im Wert von etwa 100 Euro aus einem Regal und flüchtete fußläufig in Richtung Innenstadt. Er kann als männlich, circa 1,70 Meter groß, etwa 18 Jahre alt, mit auffallend schlanker Gestalt und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Sturmhaube, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Schuhe mit weißen Sohlen getragen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

