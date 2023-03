Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht am Sportforum in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am vergangenen Sonntag, den 26.03.2023, ereignete sich auf dem Parkstreifen in der Friedenstraße in Höhe des Festplatzes am Sportforum gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw beim Einparken gegen einen bereits parkenden schwarzen Pkw Ford C-Max stieß.

Laut der Aussage einer Zeugin sei der verursachende Fahrzeugführer ausgestiegen und habe sich den beschädigten Pkw gemeinsam mit einem vorbeikommenden Fahrradfahrer angeschaut. Anschließend sei der Fahrer in seinen Pkw, einem grauen VW Golf, wieder eingestiegen und habe sich von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrradfahrer, der sich das Fahrzeug mit angeschaut hat, sowie weitere Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell