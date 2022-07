Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1107, Gemarkung Bietigheim-Bissingen - Stoppelacker brennt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 13 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Flächenbrand auf einem Stoppelacker neben der L 1107 kurz nach dem Ortsausgang Bietigheim in Richtung Löchgau. Die Feuerwehr Bietigheim löschte den Flächenbrand von über einem halben Hektar Fläche zügig ab und der betroffene Landwirt unterstützte die Brandbekämpfung mit zwei Traktoren. Ein Schaden an dem bereits am Vortag abgeernteten Getreidefeld entstand nicht. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die L 1107 durch zwei Streifen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen bis 14 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Polizeirevier Bietigheim-Bissingen übernommen, eine Brandstiftung erscheint derzeit als unwahrscheinlich.

