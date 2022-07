Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Kornwestheim, Leonberg und auf der A81

Ludwigsburg (ots)

Verkehrsunfall in Kornwestheim

Am Samstag gegen 10.20 Uhr fuhr ein 31 Jahre alter Mann mit seinem VW nach links von der Bundesstraße 27 auf die Hohenzollernstraße ein, ohne auf die Vorfahrt des dort fahrenden 56jährigen in seinem Mercedes zu achten. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Verkehrsunfall in Leonberg

Am Samstag gegen 16 Uhr befuhr ein 54 Jahre alter Mann mit seinem Audi die Leonberger Straße aus Eltingen kommend in Richtung Stadtmitte. Beim Linksabbiegen auf die Bergstraße übersah er den aus Richtung Innenstadt kommenden Motorradfahrer, 28 Jahre alt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Kraftrad, der Motorradfahrer wurde über die Motorhaube des Pkw gegen die Windschutzscheibe geschleudert und rutschte von dort auf die Fahrbahn, wobei er schwer verletzt wurde. Nach Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Verkehrsunfall Bundesautobahn A81, Gemarkung Herrenberg

Am Samstag gegen 11:25 Uhr fuhren ein 22 Jahre alter VW-Lenker und ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad die Bundesautobahn A81, aus Richtung Herrenberg in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt stark bremsen und der hinter ihm fahrende Motorradfahrer fuhr auf den VW auf. Der 62jährige wurde durch den Zusammenstoß über den Pkw geschleudert und kam schwerverletzt vor diesem zum Liegen. Nach der Erstversorgung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Autobahn entfernt werden. Der entstandene Sachschaden wurde mit 16.000 Euro angegeben. Die Fahrbahn musste durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden.

Verkehrsunfall Bundesautobahn A81, Gemarkung Möglingen

Am Samstag gegen 16:10 Uhr kam der 56 Jahre alte Lenker eines Renault auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Zuffenhausen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf der rechten Spur ins Schleudern, fuhr in der Folge über zwei Fahrstreifen nach links und stieß dort gegen die Leitplanke. Anschließend kippte der Pkw auf die Seite und kam auf der mittleren Spur zum Liegen. Die nachfolgende VW-Lenkerin, 19 Jahre alt, konnte dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und stieß gegen den Renault. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden zur Untersuchung durch Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten von der Autobahn entfernt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell