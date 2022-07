Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht auf Gemarkung Renningen-Malmsheim

Ludwigsburg (ots)

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht auf Gemarkung Renningen-Malmsheim

Am Samstag gegen 21.40 Uhr befanden sich mehrere Spaziergänger auf dem mit Gras bewachsenen Feldweg unterhalb des Natur- und Erholungsgebietes Berg. Einer Familie mit ihren zwei Hunden fiel ein Fahrzeug auf, das ihrer Meinung nach mit nicht angepasster Geschwindigkeit den Feldweg aus Richtung der Gartengrundstücke in Richtung Straße befuhr. Der Fahrer wurde aus der Gruppe heraus auf seine Fahrweise angesprochen, reagierte hierauf aber nicht, sondern fuhr zügig weiter. Hierbei überfuhr er den Hund der Familie, der vor Ort verstarb. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt trotzdem unbeirrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Der Fahrer wurde durch Zeugen wie folg beschrieben: Männlich, Anfang bis Mitte 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Bart. Er war mit einem weißen Auto, ähnlich eines Nissan Qashqai unterwegs. Zeugen, welche Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leonberg, Telefonnummer 07152 6050, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell