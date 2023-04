Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall

Vogelsbergkreis (ots)

Alleinunfall

Schotten. Am Sonntag (02.04.), gegen 9:15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrer aus Laubach mit seinem Kia Ceed die Bundesstraße 276 von Laubach kommend in Richtung Schotten. In Höhe eines Krankenhauses kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und landete schließlich im Straßengraben der Gegenfahrbahn. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.200 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell