Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1398

An einem Zufahrtsweg zur Hellerstraße in Dortmund-Schanze ist am Mittwoch (21. Dezember) ein 64-jähriger Dortmunder beraubt worden. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwang ein Unbekannter den Fahrer aus seinem SUV auszusteigen, um ihn im Anschluss zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 09:15 Uhr. Der Dortmunder befuhr die Hellerstraße in Richtung Am Ossenbrink. Auf dem Zufahrtsweg gestikulierte ein Fußgänger, der den Dortmunder zum Anhalten aufforderte. Der 64-Jährige hielt an und sprach mit dem Mann, der plötzlich die Tür öffnete und eine Schusswaffe auf ihn richtete. Der Unbekannte zwang den Dortmunder aus dem Porsche Cayenne auszusteigen und den Fahrzeugschlüssel stecken zu lassen. Sein Mobiltelefon musste er auf den Boden legen. Kurz darauf forderte der Unbekannte den 64-Jährigen auf, sich umzudrehen. Was dann folgte, ist nun Gegenstand der weitergehenden Ermittlungen. Denn nach Zeugenangaben gab der Täter zwei Schüsse aus seiner Pistole ab, die sich allerdings nicht gegen eine Person richteten. Die Schussgeräusche wurden durch Zeugen wahrgenommen, die die Polizei auf den Plan riefen. Verletzt wurde niemand. Der Unbekannte flüchtete in dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Der Dortmunder beschreibt den Täter als etwa 30 Jahre alt, von schlanker Statur, trug während der Tatausführung dunkle Ober- und Unterbekleidung sowie eine Warnweste. Sein Gesicht war mit einem Schal verdeckt. Unter einer Mütze schauten schwarze Haare hervor.

Haben Sie die Tat beobachtet und/oder verdächtige Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht? Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell