Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreiche Einsätze der Fahnder der Hagener Polizei - Drei Verhaftungen durchgeführt

Hagen (ots)

Fahnder der Hagener Polizei waren in dieser Woche in mehreren Fällen erfolgreich und konnten drei Personen festnehmen.

Am Montag (14.11.2022) überraschten die Beamten eine 33-jährige nigerianische Staatsangehörige in ihrer Wohnung und verhafteten sie. Gegen die Frau besteht ein internationaler Haftbefehl wegen Menschenhandels und illegaler Einfuhr von Ausländern. Das Verfahren wurde in Italien geführt und sieht eine Strafandrohung von 18 bis 22 Jahren Freiheitsstrafe vor.

Am Dienstag (15.11.2022) ermittelten Beamte des Einsatztrupps den Aufenthaltsort eines gesuchten 37-Jährigen und verhafteten ihn ebenfalls. Gegen ihn besteht ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er wird nunmehr seine neunmonatige Freiheitsstrafe verbüßen.

In einem dritten Fall konnten in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (17.11.2022) die Zivilfahnder des KK 12 einen 31-jährigen Mann in seiner konspirativen Wohnung überraschen und nach einem kurzen Fluchtversuch durch einen Sprung vom Balkon verhaften. Gegen ihn existieren insgesamt vier Haftbefehle wegen Betruges, die in der Summe eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Jahren ergeben. (sch)

