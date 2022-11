Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb vorläufig festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße "Auf dem Lölfert" nahmen Polizisten am Mittwoch (16.11.2022) einen 25-Jährigen vorläufig fest. Der Mann steckte gegen 11.15 Uhr diverse Artikel in seinen Rucksack und passierte den Kassenbereich ohne zu zahlen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete den 25-Jährigen bei der Tat und verständigte die Polizei. Bei dem Diebesgut handelte es sich um alkoholische Getränke, Boxershorts einen Lautsprecher, ein Ladegerät, Kopfhörer sowie Schuhdeo. Der einschlägig bekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. (arn)

