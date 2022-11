POL-HA: Aggressiver Fahrer droht Verkehrsteilnehmer mit Schlägen

Hagen-Wehringhausen (ots) - In einem Discounter in der Wehringhauser Straße konnte ein Mann Dienstagabend (15.11.2022) bei einem Ladendiebstahl beobachtet werden. Gegen 18 Uhr hielt sich der 32-Jährige in dem Lebensmittelmarkt auf und entwendete Süßigkeiten. Diese versteckte er in der Jackentasche seines Sweatshirts. Als ihn eine Kassiererin ansprach, ergriff er in Laufrichtung Rehstraße die Flucht. Der Ladendetektiv ...

