POL-DN: Werkzeuge und Baumaschinen mit fünftstelligem Wert gestohlen

Inden (ots) - In Altdorf sind Unbekannte am Montag (05.09.2022) in ein Einfamilienhaus in der Straße Gronental eingebrochen. Sie verschafften sich am Vormittag Zutritt zu dem Haus. Dann durchsuchten sie mehrere Räume. Zwischen 08:30 Uhr und 14:20 Uhr hebelten der oder die Täter die Terrassentür des Hauses auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Vor Ort durchsuchten sie einige Schränke und Schubladen. Dann flüchteten ...

